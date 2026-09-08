Иллюзионист из Новосибирска впечатлил жюри на шоу «Хочу на ТНТ»

Михаил Хам, 29-летний иллюзионист из Новосибирска, участвует в новом масштабном телевизионном проекте «Хочу на ТНТ». За плечами артиста — собственное шоу и выступления по всей России, сообщил КП-Новосибирск .

Михаил увлекается фокусами уже 19 лет. По его словам, все началось в 10 лет, когда ему подарили книгу про Гарри Поттера. Затем появилась книга про фокусы, которую Михаил сравнивает с письмом в школу волшебства.

Артист начал оттачивать мастерство и удивлять своих родных. Потом стал выходить в центр города и показывать фокусы прохожим. С тех пор прошло 19 лет, и детское хобби переросло в профессию.

Четыре года назад Михаил принял участие в «Шоу Талантов» на телеканале «Пятница». Там он продемонстрировал умение фигурно вырезать из бумаги — сделал портрет Ольги Бузовой. Телеведущая была в шоке.

Особенность выступлений Михаила — интерактивность. Артист строит номера так, что участником происходящего может стать даже зритель, который смотрит программу с телевизора или смартфона.

В 2026 году Михаил снова принял участие в съемках нового шоу талантов «Хочу на ТНТ». На этот раз ему нужно было удивить сразу четырех членов жюри: Ольгу Бузову, Марину Кравец, Сергея Светлакова и Сергея Орлова.

Первый выпуск шоу выйдет 19 сентября. Зрители узнают, как именно эта история продолжится в эфире.