Монеты с Гарри Поттером и животными могут обойтись россиянке в 3 миллиона штрафа

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у 25-летней гражданки России незадекларированные коллекционные монеты на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Пассажирка прибыла из Стамбула, ее остановили в ходе выборочной проверки на «зеленом» коридоре. При помощи рентген-машины таможенники обнаружили в чемодане 87 монет в подарочных коробках.

На приложенных кадрах можно увидеть, что на изделиях изображены знаки зодиака, герои книг, в том числе о Гарри Поттере, автомобили, самолеты и животные. По данным экспертизы, они изготовлены из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля, цинка.

«Россиянка пояснила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает», — отмечается в сообщении.

Девушке грозит штраф в размере до их двукратной стоимости с возможной конфискацией.

Ранее в Домодедово у пассажира обнаружили незадекларированные наручные часы за 9,4 миллиона рублей.