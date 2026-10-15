360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Монеты с Гарри Поттером и животными могут обойтись россиянке в 3 миллиона штрафа

    пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России

    В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у 25-летней гражданки России незадекларированные коллекционные монеты на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

    Пассажирка прибыла из Стамбула, ее остановили в ходе выборочной проверки на «зеленом» коридоре. При помощи рентген-машины таможенники обнаружили в чемодане 87 монет в подарочных коробках.

    На приложенных кадрах можно увидеть, что на изделиях изображены знаки зодиака, герои книг, в том числе о Гарри Поттере, автомобили, самолеты и животные. По данным экспертизы, они изготовлены из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля, цинка.

    «Россиянка пояснила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает», — отмечается в сообщении.

    Девушке грозит штраф в размере до их двукратной стоимости с возможной конфискацией.

    Ранее в Домодедово у пассажира обнаружили незадекларированные наручные часы за 9,4 миллиона рублей.

    Читайте также

    СМИ опровергли информацию, что женщина в Шереметьеве убила ребенка туалетной бумагой

    Появились основные версии смерти младенца в Шереметьево. Две детали насторожили

    Двое мужчин погибли при падении машины с обрыва в воду в Татарстане

    СМИ опровергли информацию, что женщина в Шереметьеве убила ребенка туалетной бумагой

    Появились основные версии смерти младенца в Шереметьево. Две детали насторожили

    Двое мужчин погибли при падении машины с обрыва в воду в Татарстане