Явка на выборах президента Белоруссии к 16:00 составила 75,49%

По состоянию на 16:00 явка на выборы президента Белоруссии составила 75,49%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Основной день выборов президента Белоруссии — воскресенье, 26 января. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Всего их в стране более 5,3 тысячи.

Александр Лукашенко уже проголосовал на выборах президента Белоруссии. Он пришел на избирательный участок для голосования со своей собакой Умкой.

После Лукашенко провел большую пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, которая продлилась более четырех часов.

Ранее президент заявил, что ему все равно, признает или нет Запад выборы в Белоруссии. Он отметил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Беларуси демонстрирует неуважение к партнерам из США.