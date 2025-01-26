«Граница со стороны Украины напичкана войсками». Лукашенко счел напряженной ситуацию на рубежах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Граница со стороны Украины напичкана войсками, с белорусской — только пограничники», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что белорусские пограничники запретили доступ к границе, чтобы избежать возможных происшествий. Он также подчеркнул, что если журналисты хотят отправиться на границу, то должны предварительно уведомить об этом власти.

Также глава государства добавил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии — это проявление неуважения к партнерам из Вашингтона. Лукашенко обратил внимание, что даже в Вашингтоне это смех вызвало, сообщил «Sputnik Беларусь».

Ранее Лукашенко проголосовал на выборах в Белоруссии. Перед тем как получить бюллетень, он тепло пообщался с членами избирательной комиссии. Президент признался, что голосовал «за всех».

Основной день выборов президента республики проходит в воскресенье, 26 января. Участки для голосования открылись в 08:00.