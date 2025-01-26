Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Лукашенко пришел на выборы со своим Шпицем по кличке Умка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на участок для голосования со своей собакой, шпицем Умкой. Об этом сообщает РИА «Новости».
На опубликованном в сети ролике видно, как президент вместе с собакой прибыл на первый участок Центрального района Минска.
«Преданнейший, надежный человек. Люди не могут, наверно, быть такими преданными, как собаки», — прокомментировал белорусский лидер на брифинге.
В мае 2024 года Лукашенко приезжал со шпицем в Москву на парад Победы. Питомца белорусского лидера назвали отвлекающим маневром. Эксперт немецкого таблоида Юлиан Репке уверен, что Лукашенко стал часто появляться на публике с белым шпицем, чтоб убрать фокус с якобы существующих в Белоруссии проблем.
В марте того же года президент принес Умку на военное совещание. Питомец лежал перед главой государства на столе. Совещание прошло в рамках рабочей поездки Лукашенко в Ошмянский район Гродненской области.