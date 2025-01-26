Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов после голосования на выборах президента республики. Самые яркие цитаты политика — в материале 360.ru.

Лукашенко о Путине Наличие у Белоруссии ядерного оружия — гарант того, что в будущем страна не пострадает от ядерных ударов извне. «Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США. Они, как люди продвинутые в этом плане, умные, понимают: это катастрофа», — процитировало белорусского лидера БелТА. Безопасность — ключевой вопрос, который Лукашенко обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией», — сказал он. Лукашенко также заявил, что никогда не обсуждал с Путиным вопросы объединения России и Белоруссии. Лидеры решали только «вопрос нашего будущего». Также президент отметил, что США не заставят Россию действовать в их интересах в отношении Украины.

Фото: РИА «Новости»

Лукашенко о Трампе Американский президент Дональд Трамп пока еще не отошел от предвыборной вакханалии, уверен Лукашенко. Белорусский лидер признался, что сначала критиковал своего коллегу, сообщал «Пул Первого». «Представьте, человеку в ухо стрельнули — это ж не шутка. Несколько миллиметров — и человека нет. Поэтому он пережил тяжелейшие времена, и, как бульдозер, победил», — сказал президент. Лукашенко подчеркнул, что с приходом к власти Трампа не у Белоруссии будут проблемы, а у Европы. Республика, по словам президента, не ждет никаких подачек от США, но готова к сотрудничеству. «Мы с США глобальных вопросов решать не будем, Минск знает свое место», — добавил он. При этом Лукашенко обратил внимание на американского бизнесмена Илона Маска: на параде после инаугурации Трампа он показал жест, похожий на нацистское приветствие. «Эти американцы уже обнаглели и одурели», — сказал Лукашенко

Лукашенко о Зеленском Лукашенко опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что именно белорусский президент предлагал нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в первые дни начала специальной военной операции. Лукашенко назвал Зеленского не только плохим шоуменом, но и лжецом, сообщило БелТА.

Для меня абсолютно было неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Ты врешь. Александр Лукашенко

По мнению Лукашенко, Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против России. Украинский лидер на переговорах с Россией весной 2022 года «выкобенивался как мог»., но украинский народ должен отвязаться от Запада и выбрать своего президента. «Украина хлебнула демократии — было 40 миллионов населения, теперь воевать некому», — процитировал белорусского лидера «Sputnik Беларусь».. Лукашенко предрек тяжелую судьбу украинскому народу, если он не определится с новой властью. Президент отметил, что никто не будет вкладывать средства в восстановление Украины ради украинского народа. Только Россия может помочь отстроить страну. Лукашенко также добавил, что сейчас ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. «Граница со стороны Украины напичкана войсками, с белорусской — только пограничники», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Лукашенко о Пашиняне Лукашенко обратил внимание на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян начал заигрывать с Евросоюзом. Глава Белоруссии попросил Пашиняна не обижаться на него из-за его поддержки Азербайджана. «Чего ты обижаешься на меня, не обижайся, я же не воевал на стороне Азербайджана», — сказал он. Президент напомнил, что в свое время он фактически выполнял роль посредника между лидерами Азербайджана и Армении, стремясь содействовать мирному разрешению территориального спора, писало БелТА.

Фото: РИА «Новости»

Лукашенко о Польше Польша проводит против Белоруссии самую агрессивную политику, уверен Лукашенко. Но поляки не получат ни метра белорусской территории, подчеркнул он. «Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Поверьте, в Беларуси больше не будет другого президента, другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками», — заявил Лукашенко. Он призвал поляков не верить, что будто Россия хочет на них напасть, а также предложил Польше снять антибелорусские санкции. Лукашенко посоветовал главе МИД Польши Радославу Сикорскому не вмешиваться в чужие дела. Лукашенко о Литве Нынешние власти Литвы уничтожили свою страну. Такую оценку состоянию прибалтийской республики и дал президент Белоруссии, передавало БелТА.

Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена они достигли таких высот! Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, раньше Белоруссия стремилась к тому, чтобы жить как прибалтийские страны.

Лукашенко о Китае От Китая зависит многополярность в мире, считает Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск готов работать с Пекином, писало издание «Sputnik Беларусь». По его мнению, в Поднебесной есть все для развития белорусской экономики. «Беларусь никогда не будет проводить антикитайскую политику, США не купят Минск», — сказал президент. Лукашенко об Африке и Латинской Америке Белорусский лидер уверен, что Африка проснулась и больше не будет танцевать под плеткой США, сообщил «Sputnik Беларусь». «Белоруссия в условиях жесткой конкуренции и санкций ищет точки соприкосновения во всем мире, в том числе в Латинской Америке», — резюмировал Лукашенко