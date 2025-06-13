Иран запустил по Израилю более 100 БПЛА

Более 100 беспилотных летательных аппаратов запустил Иран по Израилю. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин, чьи слова привела газета Times of Israel .

«Армия работает над их сбиванием», — добавил он.

Дронам, запущенным из Ирана, потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

Также Дефрин заявил, что Израиль использовал для ударов по Ирану 200 самолетов, они сбросили свыше 330 боеприпасов.

ВВС ЦАХАЛ атаковали территорию Ирана в ночь на 13 июня. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил о риске ответного удара, власти Израиля распорядились прекратить работу всех учебных заведений и предприятий.