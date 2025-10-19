Израиль нанес авиаудары по Рафаху

Израильская армия нанесла удар по Рафаху на юге Газы. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

«Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району», — отметили журналисты.

В воскресенье ХАМАС заявило, что не нарушает режим прекращения огня в Газе, опровергая обвинения США. При этом власти Газы сообщили, что Израиль нарушил перемирие 47 раз и убил 38 человек.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В ЦАХАЛ заявили, что подразделения Южного командования останутся на своих позициях для нейтрализации любых прямых угроз.

Ранее группу из семи израильских заложников передали Красному Кресту в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе.