Израиль нанес авиаудары по Рафаху
Израильская армия нанесла удар по Рафаху на юге Газы. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
«Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району», — отметили журналисты.
В воскресенье ХАМАС заявило, что не нарушает режим прекращения огня в Газе, опровергая обвинения США. При этом власти Газы сообщили, что Израиль нарушил перемирие 47 раз и убил 38 человек.
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В ЦАХАЛ заявили, что подразделения Южного командования останутся на своих позициях для нейтрализации любых прямых угроз.
Ранее группу из семи израильских заложников передали Красному Кресту в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе.