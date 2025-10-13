Красный Крест забрал группу освобожденных израильских заложников

Группу из семи израильских заложников передали Красному Кресту в секторе Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
«Семь заложников переданы Красному Кресту», — заявили журналисты.
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в Газе. ЦАХАЛ отойдет до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из тюрем в ответ на освобождение израильских пленников.
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В ЦАХАЛ предупредили, что подразделения Южного командования продолжат находиться на местах для устранения угроз.
