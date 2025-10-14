Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе

Государствам Ближнего Востока следует объединиться и довести до конца мирное урегулирование в секторе Газа. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

После поездки в Израиль и Египет глава государства отметил, что Ближний Восток долго и тяжело боролся за мир в регионе.

«Газа — это только часть. Более важно — мир на Ближнем Востоке», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что многого добился и хорошо поработал, благодаря чему получил «ни с чем не сравнимый опыт».

Ранее экс-лидер США Джо Байден обратился к Трампу со словами благодарности в связи с подписанием всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг палестинского анклава. Он высоко оценил старания президента и его команды и напомнил, что путь к соглашению был непростым.

Байден добавил, что его администрация неустанно работала над возвращением заложников, помогала палестинцам и делала все возможное для прекращения боевых действий.