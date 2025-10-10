Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

ЦАХАЛ: соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 по московскому времени. Об этом в Telegram-канале сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные начали готовиться к возвращению заложников и занятию позиций вдоль новой линии дислокации.

В ЦАХАЛ отметили, что подразделения Южного командования продолжат находиться на местах для устранения любых непосредственных угроз.

Днем ранее лидер палестинского движения Халиль аль-Хайя объявил, что посредники предоставили ХАМАС гарантии прекращения конфликта в регионе. Договоренности сторон включают в себя вывод израильских сил из сектора, полное прекращение боевых действий, проведение обмена пленными и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в анклав.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль заключили договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе.