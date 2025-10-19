Движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе

ХАМАС опровергло обвинения Соединенных Штатов в нарушении соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении Госдепа США и категорически отрицает утверждения о „неизбежном нападении“ или „нарушении соглашения о прекращении огня“», — отметили представители движения.

Недавно Госдепартамент заявил, что США уведомили страны-гаранты о возможном нарушении режима прекращения огня.

В субботу власти Газы заявили, что Израиль нарушил перемирие 47 раз и убил 38 человек.

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение передало Израилю 20 заложников из Газы, которых удерживали с 7 октября. Таким образом, все оставшиеся в живых пленные вернулись домой.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что противостояние между ХАМАС и Израилем продолжится, пока в соответствии с резолюциями ООН не появится независимое палестинское государство. Он предупредил, что в Газе могут произойти новые обострения, вплоть до вооруженных конфликтов.