Хаменеи не доверял сыну, ставшему новым верховным лидером Ирана

CBS: Али Хаменеи не хотел, чтобы Моджтаба Хаменеи пришел к власти вместо него

При жизни бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи не хотел, чтобы сын Моджтаба занял его пост. Он не доверял наследнику, сообщил CBS News .

Хаменеи-старший опасался, что 56-летний сын некомпетентен для роли верховного лидера Ирана. Его смущали также проблемы в личной жизни отпрыска.

Американская разведка сообщала Белому дому об опасениях аятоллы. Однако президент США Дональд Трамп не воспринял это всерьез, так как убежден, что реальная власть в стране принадлежит Корпусу стражей Исламской революции.

Сын много лет работал близким помощником своего отца, а после его гибели занял пост верховного лидера Ирана. Его жена и сестра погибли вместе с Хаменеи-старшим, сам преемник ранен.

МИД республики опроверг слухи о том, что он находится в тяжелом состоянии.