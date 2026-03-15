В Иране опровергли тяжелое состояние верховного лидера

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова привело агентство Fars .

Он подчеркнул, что заявления американской стороны о якобы тяжелом состоянии Хаменеи не соответствуют действительности.

Аракчи добавил, что Моджтаба Хаменеи действительно получил ранение в первые дни ударов Израиля и США, но с ним уже все в порядке. Публично в новой должности на публике он пока не появлялся. ЦАХАЛ заявлял, что у Хаменеи-младшего могут быть перелом ноги и травма глаза.

Предыдущий аятолла Ирана Али Хаменеи погиб в первый день операции «Эпическая ярость». Его похоронят в родном городе Мешхед.