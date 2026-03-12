В МИД Ирана подтвердили ранение Моджтаба Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно получил ранения, но чувствует себя хорошо. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи в интервью Corriere della Sera .

«Не знаю, когда он выступит со своей первой речью», — добавил дипломат.

Сына прежнего лидера страны избрали новым главой 9 марта. Вскоре после этого военное руководство Ирана присягнуло ему на верность. При этом публично в новой должности Хаменеи-младший еще не появлялся.

Ранее представители Армии обороны Израиля сообщали, что у него могут быть перелом ноги и травма глаза. В Иране подчеркивали, что новый верховный лидер находится в безопасном месте и не пользуется связью, чтобы его не атаковали после прямых угроз со стороны президента США Дональда Трампа.