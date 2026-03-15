КСИР впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» при ударе по Израилю

Корпус стражей Исламской революции в ходе 54-й волны операции «Правдивое обещание 4» впервые применил двухступенчатую твердотопливную ракету «Саджиль». Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания .

По данным КСИР, удары наносили сверхтяжелыми ракетами «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад» и впервые — «Саджиль». Целями стали центры управления и принятия решений, связанные с воздушными операциями Израиля, объекты военной промышленности и места сбора военных.

Ранее «Саджиль» уже применяли в июне 2025 года.

В Иране опровергли тяжелое состояние верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи отметил, что он действительно ранен, но чувствует себя хорошо. Однако на публике Хаменеи пока не появлялся.