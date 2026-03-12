Верховный лидер Ирана потерял жену и сестру из-за атак США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потерял жену и сестру при атаке США и Израиля. Об этом он рассказал в своем первом послании, обращение опубликовала его пресс-служба .

«Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям», — заявил Хаменеи.

Он добавил, что погибшая сестра лишилась маленького ребенка, а другая — супруга.

Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть военные объекты США. Иран без колебаний отомстит за кровь погибших, в том числе за смерть школьниц в Минабе — там 28 февраля погиб 171 человек.