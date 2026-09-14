Дмитриев усомнился в единстве Великобритании
Дмитриев назвал Великобританию разъединенным королевством
Планы властей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии добиваться права на референдумы о независимости продемонстрировали разлад, царящий внутри Соединенного Королевства. К такому мнению пришел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Разъединенное королевство», — написал он.
Поводом для комментария стали планы первых министров трех автономных территорий Великобритании. Они решили подписать совместное обращение к Лондону и получить возможность организовать голосование о будущем своих регионов.
По итогам прошедших в мае выборов, руководить Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией начали политические силы, поддерживающую идею независимости.
Ранее глава РФПИ поддержал призыв к новому премьеру Великобритании Энди Бернему сосредоточиться на экономике, выполнении предвыборных обещаний и внутренних проблемах страны, а не на публикации вызывающих неловкость видеороликов.