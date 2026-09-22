Совет ЕС продлил санкции против России на три года

Совет Европейского союза продлил ограничения против лиц и организаций, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции будут действовать до 22 сентября 2029 года, отметили на сайте Совета ЕС.

Ограничения затронули более трех тысяч физических и юридических лиц. Для граждан они предусматривают запрет на поездки, а для всех фигурантов списка — заморозку активов и запрет на предоставление средств.

При пересмотре санкционного перечня Совет ЕС решил не продлевать ограничения против трех физических лиц и одной организации. Из списка также исключили троих умерших.

«ЕС по-прежнему полон решимости усилить давление на Россию и продолжить ослабление российской военной экономики, чтобы заставить ее прекратить жестокую агрессивную войну против Украины и вступить в конструктивные переговоры о мире», — отметили в заявлении Совета ЕС.

Ранее Франция неожиданно для Евросоюза выступила против автоматического продления индивидуальных санкций в отношении некоторых российских граждан.