МИД России: предложений Украины о встрече на Генассамблее ООН не было

Россия не получала от Украины предложений провести встречу во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

Он сообщил, что встреча российских и украинских представителей в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова не значится.

«Они на нас с такими предложениями не выходили», — сказал дипломат.

Россию на заседаниях Генассамблеи ООН представляет глава МИД, его выступление запланировано на 26 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.