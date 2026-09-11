Глава Finnair пожаловался на преимущество китайских авиакомпаний из-за неба России

Условия конкуренции стали крайне несправедливыми после потери доступа к воздушному пространству России. Об этом заявил генеральный директор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто, сообщило агенство Reuters .

«На мой взгляд, это крайне несправедливые и неравные условия игры», — сказал Куусисто.

Он отметил, что китайские авиакомпании сохранили доступ к российскому небу и теперь получают преимущество по времени. Finnair пришлось перестраивать маршруты в Азию: путь из Шанхая в Хельсинки стал длиннее на четыре часа.

Глава перевозчика также указал на растущую конкуренцию со стороны ближневосточных компаний, включая Emirates.

Китай в первой половине 2026 года обеспечил более половины турпотока в Россию. Свыше 50% путешественников приехали в организованных группах из этой страны. На втором и третьем местах оказались Вьетнам и Турция.