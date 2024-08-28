Дуров отказался от предложения Макрона перенести офис Telegram в Париж

WSJ: в 2018 году Макрон предлагал Дурову перенести офис Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон шесть лет назад предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру его компании в Париж, но Дуров отказался. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

В 2018 году Дурова пригласили на обед с Макроном, во время которого французский лидер и сделал ему это предложение.

По данным журналистов, в том разговоре обсуждалось и предоставление Дурову французского гражданства. Однако тогда он также отказался.

Основателя Telegram задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила ему обвинения в 12 преступлениях. Срок ареста продлили на 96 часов. Он истекает сегодня вечером.

Задержание Дурова вызвало большой резонанс в мире. В Канаде, например, это посчитали «войной против народа». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это «политической историей».