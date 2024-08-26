Дурова оставили под стражей до 28 августа

Основатель Telegram Павел Дуров пробудет под стражей, по меньшей мере, до 28 августа. Его допросят в рамках расследования 12 преступлений, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокурора Парижа Лоры Беккуо.

Судебное расследование началось 8 июля по результатам предварительной проверки Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO).

Беккуо заявила, что Дурова допросят по подозрению в причастности Telegram к 12 преступлениям, связанным с организованной преступностью. Среди них — отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания, соучастие в администрировании онлайн-платформы для обеспечения незаконных сделок, распространение детской порнографии и другие правонарушения.

Прокурор объявила, что арест Дурова продлили еще на 96 часов, то есть до среды. Знакомый с делом источник сообщил журналистам, что задержанных вместе с ним телохранителя и помощника отпустили после допроса.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заверил, что арест Дурова не связан с политикой, сообщил RT. Он напомнил о верховенстве права и независимости судебной системы.