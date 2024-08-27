Медведев назвал задержание Дурова политической историей

Задержание и отправка под стражу основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова французскими правоохранителями носит исключительно политический характер, какие бы заявления не делала глава европейской страны Эммануэль Макрон. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением в ходе общения с участниками СВО выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что ему неизвестны истинные причины уголовного преследования предпринимателя, но уже всем очевидно, что история носит политический характер. Но непонятно, почему пострадал только основатель Telegram.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook*. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы», — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что даже если Telegram использовали неизвестные преступники для реализации своих замыслов, то создатель платформы не должен нести ответственности за их действия, которые не одобрял.

Прокуратура Парижа добилась продления содержания под стражей основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова на 48 часов. По данным ведомства, предприниматель стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения, связанных с преступлениями, совершенными на платформе.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена