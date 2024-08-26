«Война против народа». В Канаде резко высказались об аресте Дурова во Франции
Канадский политик Фрейхайт назвал арест Дурова во Франции войной против народа
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции указывает на ведущуюся на Западе войну против народа. Об этом заявил бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт в соцсети X.
«Называйте это событие как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей», — сказал он.
Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже накануне. Он прилетел в Париж на частном самолете из Азербайджана. Причиной задержания стал отказ предпринимателя сотрудничать с французскими силовиками. Это сделало его соучастником ряда преступлений.
Ранее команда Telegram официально прокомментировала арест своего генерального директора. На платформе заявили, что мессенджер соблюдает европейское законодательство, в том числе Закон о цифровых услугах. В Telegram назвали абсурдным утверждение, что платформа и ее основатель ответственны за злоупотребление мессенджером.