«Война против народа». В Канаде резко высказались об аресте Дурова во Франции

Канадский политик Фрейхайт назвал арест Дурова во Франции войной против народа

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Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции указывает на ведущуюся на Западе войну против народа. Об этом заявил бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт в соцсети X.

«Называйте это событие как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей», — сказал он.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже накануне. Он прилетел в Париж на частном самолете из Азербайджана. Причиной задержания стал отказ предпринимателя сотрудничать с французскими силовиками. Это сделало его соучастником ряда преступлений.

Ранее команда Telegram официально прокомментировала арест своего генерального директора. На платформе заявили, что мессенджер соблюдает европейское законодательство, в том числе Закон о цифровых услугах. В Telegram назвали абсурдным утверждение, что платформа и ее основатель ответственны за злоупотребление мессенджером.

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