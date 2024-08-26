Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции до 28 августа, если обвинение добьется продления ареста предпринимателя. Как сообщила прокуратура Парижа , задержанному Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых осуществление незаконных транзакций, распространение детской порнографии, продажа наркотиков, мошенничество и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.

В ведомстве подчеркнули, что Дуров проходит по уголовному делу, открытому 8 июля 2024 года после проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью предварительного расследования.

Основателя и владельца Telegram также обвинили в отказе предоставить данные или документы по запросу правоохранительных органов, которые готовились организовать прослушку преступных групп, орудующих в мессенджере.

Кроме того, Дурова обвинили в предоставлении услуг криптографии, которая обеспечивает конфиденциальность пользователей мессенджера, а также в распространении средств криптологии для обхода аутентификации и контроля, а точнее, что код Telegram находится в открытом доступе.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже при пересечении границы. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что предпринимателя обвинили в бездействии в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершенных на платформе.