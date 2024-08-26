Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях
Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинения в 12 преступлениях
Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции до 28 августа, если обвинение добьется продления ареста предпринимателя. Как сообщила прокуратура Парижа, задержанному Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых осуществление незаконных транзакций, распространение детской порнографии, продажа наркотиков, мошенничество и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.
В ведомстве подчеркнули, что Дуров проходит по уголовному делу, открытому 8 июля 2024 года после проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью предварительного расследования.
Основателя и владельца Telegram также обвинили в отказе предоставить данные или документы по запросу правоохранительных органов, которые готовились организовать прослушку преступных групп, орудующих в мессенджере.
Кроме того, Дурова обвинили в предоставлении услуг криптографии, которая обеспечивает конфиденциальность пользователей мессенджера, а также в распространении средств криптологии для обхода аутентификации и контроля, а точнее, что код Telegram находится в открытом доступе.
Основателя Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже при пересечении границы. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что предпринимателя обвинили в бездействии в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершенных на платформе.