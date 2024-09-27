«Достаточно развернутая». МИД оценил реакцию Запада на новую ядерную доктрину

Рябков: РФ зафиксировала развернутую реакцию Запада на новую ядерную доктрину

Фото: РИА «Новости»

Власти отслеживают реакцию Запада на обновленную ядерную доктрину России. Замминистра иностранных дел Сергей Рядков на встрече с журналистами оценил первые зарубежные комментарии, сообщило РИА «Новости».

«Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — сказал он.

Рябков добавил, что общее восприятие удастся оценить лишь спустя время. Он призвал дождаться выхода указа «Основ госполитики в области ядерного сдерживания».

Президент России Владимир Путин презентовал новую редакцию ядерной доктрины 25 сентября. Документ допускает ядерное сдерживание в случае угрозы суверенитету страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел изменение ядерной доктрины России несвоевременным. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал указ началом конца, генсек НАТО Йенс Столтенберг увидел в нем стремление запугать союзников Украины.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте