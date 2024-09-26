«Это безответственно». США резко ответили на обновление ядерной доктрины России

Изменения в ядерной доктрине России, о которых заявил президент РФ Владимир Путин, являются безответственным шагом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело агентство Reuters.

По мнению Блинкена, такое решение безответственно и несвоевременно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что в кулуарах мировые лидеры обсуждают глобальные кризисы.

«Сейчас особенно важно осудить это решение, когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения», — отметил госсекретарь США.

Путин объявил о внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания в минувшую среду, 25 сентября. Он подчеркнул, что Россия оставит за собой право на применение ядерного оружия при получении данных о массированной атаке средств воздушно-космического нападения.