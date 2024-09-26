Назван срок издания указа Путина об изменении ядерной доктрины

Указ президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины издадут после его готовности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

Путин обсудил вопросы ядерного сдерживания во время совещания 25 сентября. Действующую редакцию доктрины утвердили в июне 2020 года. В Кремле ее корректировки объяснили глобальными политическими изменениями.

На совещании президент заявил, что в обновленной ядерной доктрине Россия сохранит за собой право на использование ядерного оружия в случае получения надежной информации о массовом запуске средств воздушно-космического нападения в ее сторону.

Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах и БПЛА, а также гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Он также отметил, что ядерное оружие может быть применено, если противник создает критическую угрозу суверенитету России с помощью конвенционных вооружений.