«Начало конца». Вице-премьера Италии напугала новая ядерная доктрина России

Вице-премьер Италии Сальвини: не хочется и думать о ядерных ударах

Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини сказал об этом на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты попросили его прокомментировать новую редакцию ядерной доктрины России. Они спросили Сальвини, станет ли она предупреждением для Запада. Политик ответил, что Италия продолжит поддерживать Украину и выступать против ударов отправленными ей вооружениями вглубь российской территории.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — добавил он.

Ядерную доктрину в новой редакции презентовал президент России Владимир Путин. В ней расширился список военных угроз, являющихся основанием для ядерного сдерживания.