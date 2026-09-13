Дмитриев: Кушнер донес до Украины позицию России по мирному урегулированию

Киевский режим осведомлен об условиях, выдвигаемых Россией для урегулирования конфликта. Спецпосланник США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер правильно понял позицию Кремля и донес ее до Украины. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в «Максе» .

«Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — сказал он.

Дмитриев сослался на запись интервью Кушнера, в котором он рассказал о результатах дипломатического процесса за последние девять месяцев.

По словам американского посланника, параметры мирного соглашения определены, за исключением территориального вопроса. Это ключевой и самый сложный пункт.

Ранее руководитель офиса президента Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, сообщил о подготовке к новому раунду трехсторонних переговоров. Он назвал сроки встречи.