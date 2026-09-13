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    «Хорошо понимает». Дмитриев согласился с Кушнером по украинскому вопросу

    Дмитриев: Кушнер донес до Украины позицию России по мирному урегулированию

    Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency
    Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Киевский режим осведомлен об условиях, выдвигаемых Россией для урегулирования конфликта. Спецпосланник США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер правильно понял позицию Кремля и донес ее до Украины. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в «Максе».

    «Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — сказал он.

    Дмитриев сослался на запись интервью Кушнера, в котором он рассказал о результатах дипломатического процесса за последние девять месяцев.

    По словам американского посланника, параметры мирного соглашения определены, за исключением территориального вопроса. Это ключевой и самый сложный пункт.

    Ранее руководитель офиса президента Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, сообщил о подготовке к новому раунду трехсторонних переговоров. Он назвал сроки встречи.