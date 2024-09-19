Число жертв взрывов в Ливане выросло до 25

Жертвами взрывов средств связи в Ливане стали 25 человек. Число раненых выросло до 608, сообщил глава Минздрава страны Фирас Абъяд. Его процитировало
РИА «Новости».
«[В Ливане] 25 погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду», — подчеркнул министр здравоохранения страны.
В Ливане произошла серия взрывов. В стране начали детонировать пейджеры, которыми пользовались члены «Хезболлы» и мирное население. Изначально появилась информация о
11 погибших. После стали взрываться машины и мопеды. Ранения получили минимум 150 человек.
Также детонировать начали
рации Icom V82. Шиитское ливанское движение официально обвинило израильскую сторону в серии взрывов и пригрозило «возмездием». Детонация смартфона произошла и в Москве. По данным Telegram-канал Mash, на Арбате в руках у мужчины взорвался телефон Honor 70 во время кибератаки Израиля.
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