Число раненых из-за взрывов раций в Ливане увеличилось до 450

Количество пострадавших в результате новых взрывов раций в Ливане увеличилось до 450, погибших — до 14. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Взрывы прозвучали в ряде регионов Ливана сегодня, в среду, в результате чего 14 человек погибли и около 450 получили ранения», — заявили журналисты.

Помимо раций, в стране начали взрываться машины и мопеды. По предварительной информации, в ходе происшествия пострадали минимум 150 человек.

Волна взрывов в Ливане началась еще вчера. Сдетонировали пейджеры, которыми пользовались мирные жители и члены «Хезболлы». В результате ЧП погибли 11 человек. Шиитское ливанское движение официально обвинило Израиль в произошедшем и пригрозило «возмездием».