Число пострадавших при взрывах пейджеров в Ливане увеличилось до 4 тысяч

Al Jadeed: число пострадавших от детонации пейджеров в Ливане выросло до 4 тыс.

Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане выросло до четырех тысяч. Об этом телеканалу Al Jadeed сообщили в Минздраве.

Также увеличилось количество погибших — до 11. До этого было известно о девяти жертвах.

Пейджеры взорвались в Ливане 17 сентября. Ими пользовались не только мирные жители, но и члены «Хезболлы». В итоге шиитское ливанское движение обвинило Израиль в случившемся.

Как рассказал собеседник журналистов The Wall Street Journal, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно поступившей в страну. На них могла быть вредоносная программа, которая нагрела устройства, вследствие чего те и сдетонировали.