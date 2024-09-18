Число пострадавших при взрывах пейджеров в Ливане увеличилось до 4 тысяч

Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане выросло до четырех тысяч. Об этом телеканалу Al Jadeed сообщили в Минздраве.
Также увеличилось количество погибших — до 11. До этого было известно о девяти жертвах.
Пейджеры взорвались в Ливане 17 сентября. Ими пользовались не только мирные жители, но и члены «Хезболлы». В итоге шиитское ливанское движение обвинило Израиль в случившемся.
Как рассказал собеседник журналистов The Wall Street Journal, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно поступившей в страну. На них могла быть вредоносная программа, которая нагрела устройства, вследствие чего те и сдетонировали.
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