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    Макрон пообещал ускорить начало переговоров между Россией и Украиной

    IMAGO/Vanessa Carvalho/Global Look Press
    Фото: IMAGO/Vanessa Carvalho/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Париж планирует содействовать скорому началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Макрон отметил, что страна сохранит поддержку стремления украинцев к мирному урегулированию.

    «В то же время она (Франция — прим. ред.) не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», — сказал он.

    Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы.