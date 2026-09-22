Макрон пообещал ускорить начало переговоров между Россией и Украиной

Париж планирует содействовать скорому началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Макрон отметил, что страна сохранит поддержку стремления украинцев к мирному урегулированию.

«В то же время она (Франция — прим. ред.) не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», — сказал он.

Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы.