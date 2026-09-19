Ушла эпоха. Умерла внучка Шаляпина Наташа Фиерфилд

Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в возрасте 96 лет

Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в Швеции. Ей было 96 лет, сообщила редакция The Times .

Информацию о смерти Фиерфилд в социальных сетях также подтвердила ее дочь. Церемония прощания с внучкой Шаляпина пройдет в Стокгольме. Ее проведут дочери, друзья и родные Наташи Фиерфилд.

Церемония пройдет по православному обряду. Затем, как и завещала усопшая, состоится погребение при шведской церкви в узком кругу родственников.

Федор Шаляпин — выдающийся русский оперный певец и первый народный артист РСФСР, выступавший в Большом и Мариинском театрах, а также на ведущих сценах Европы и США.

Потомки артиста живут в разных странах мира. Наташа Фиерфилд предпочитала Ливерпуль, а затем переехала в Стокгольм.

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