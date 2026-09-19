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    Ушла эпоха. Умерла внучка Шаляпина Наташа Фиерфилд

    Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в возрасте 96 лет

    Фото: РИА «Новости»

    Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в Швеции. Ей было 96 лет, сообщила редакция The Times.

    Информацию о смерти Фиерфилд в социальных сетях также подтвердила ее дочь. Церемония прощания с внучкой Шаляпина пройдет в Стокгольме. Ее проведут дочери, друзья и родные Наташи Фиерфилд.

    Церемония пройдет по православному обряду. Затем, как и завещала усопшая, состоится погребение при шведской церкви в узком кругу родственников.

    Федор Шаляпин — выдающийся русский оперный певец и первый народный артист РСФСР, выступавший в Большом и Мариинском театрах, а также на ведущих сценах Европы и США.

    Потомки артиста живут в разных странах мира. Наташа Фиерфилд предпочитала Ливерпуль, а затем переехала в Стокгольм.

    Ранее умерла журналистка Наташа Рей. Она первая начала рассказывать о том, что Брижит Макрон — якобы мужчина.