Блинкен поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины

Блинкен поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Кулебой

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состоялся разговор государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и подавшего в отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом американский госсекретарь написал на своей странице в соцсети X.

«Я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — подчеркнул Блинкен.

Об отставке Кулебы стало известно 4 сентября. Министр иностранных дел Украины написал заявление об отставке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала уход Кулебы «осенним обнажением сучьев».

Американский бизнесмен Ким Дотком заявил, что отставка украинского министра значит, что режим Владимира Зеленского подходит к концу. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, заменить Кулебу на посту может заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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