Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением сучьев»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «осенним обнажением» заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Дипломат прокомментировала прошение чиновника в беседе с ТАСС.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — сказала Захарова.

Утром 4 сентября председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Прошение рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

О скором увольнении Кулебы ранее сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Местные СМИ не исключили, что пост главы МИД может занять первый заместитель министра Андрей Сибига.

Ранее своей должности уже лишился замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. По словам депутата Ярослава Железняка, его уволили из-за «откровенной коррупции».

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