Дотком объяснил увольнение Кулебы скорым концом режима Зеленского

Бизнесмен Дотком: режим Зеленского подходит к концу, об этом говорит уход Кулебы

Miguel Candela/Keystone Press Agency
Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы означает, что режим Владимир Зеленского подходит к концу. Об этом в социальной сети X заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — написал он.

Предприниматель указал на внезапный уход Кулебы, произошедший именно после высказанных обвинений в адрес Запада, который, по мнению экс-министра, виновен в поражениях ВСУ на фронте.

В конце августа Кулеба, перед встречей с главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями на поле боя из-за нерешительности западных союзников.

В среду, 4 сентября, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке с поста министра иностранных дел. В МИД России назвали уход Кулебы «осенним обнажением сучьев».

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