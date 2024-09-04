Стало известно имя возможного преемника Кулебы

Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига может сменить подавшего в отставку Дмитрия Кулебу на посту руководителя ведомства. Об этом источник сообщил Bloomberg .

По данным издания, Кулеба планирует плотно заняться работой над укреплением отношений Киева с НАТО.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о решении Кулебы уйти в отставку 4 сентября. Министр иностранных дел Украины уже подал заявление на увольнение.

После этого бизнесмен Ким Дотком заявил, что отставка Кулебы говорит о завершении режима Зеленского. Предприниматель обратил внимание на то, что глава МИД уволился сразу же после того, как обвинил Запад в поражениях ВСУ на передовой.