Стало известно имя возможного преемника Кулебы

Bloomberg: следующим после Кулебы главой МИД Украины станет Андрей Сибига

Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / global look press
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / global look press

Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига может сменить подавшего в отставку Дмитрия Кулебу на посту руководителя ведомства. Об этом источник сообщил Bloomberg.

По данным издания, Кулеба планирует плотно заняться работой над укреплением отношений Киева с НАТО.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о решении Кулебы уйти в отставку 4 сентября. Министр иностранных дел Украины уже подал заявление на увольнение.

После этого бизнесмен Ким Дотком заявил, что отставка Кулебы говорит о завершении режима Зеленского. Предприниматель обратил внимание на то, что глава МИД уволился сразу же после того, как обвинил Запад в поражениях ВСУ на передовой.

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте