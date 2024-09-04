Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, чьи слова привел Telegram-канал парламента.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — добавил он.

Накануне украинские СМИ сообщили о предстоящем уходе Кулебы с должности. С кандидатурой на его место пока не определились, но не исключено, что этот пост займет первый замглавы МИД Андрей Сибига.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что для заявления об отставке Кулебе выдали бумагу и ручку. Он также добавил, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко проведет «два супергорячих дня с рассмотрением всех отставок и назначений», пока Стефанчук находится в командировке.

На Украине уже сняли с должности замглавы офиса президента Ростислава Шурму. Его уволили из-за откроенной коррупции, объяснил депутат Рады Ярослав Железняк.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.