Украинские аферисты нацелились на жителей Западной Европы

Телефонные аферисты из Украины начали красть деньги у жителей Западной Европы. Об этом РИА «Новости» рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин.

В стране растет число колл-центров мошенников. О проблемах полиции с расследованием подобных преступлений пишут швейцарские СМИ. Также с похожими ситуациями столкнулись жители Литвы, Латвии и США.

Что же касается россиян, количество афер снизилось благодаря действиям правоохранителей.

«И как в этой ситуации действует преступность? Она ищет новые поляны. А кто новые поляны? Это Западная Европа, куда мошенники и кинулись», – подчеркнул Перелыгин.

По словам генерал-майора ФСБ в отставке, «западникам надоели эти колл-центры».

Недавно в МВД перечислили признаки перевода от мошенников.