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    Украинские аферисты нацелились на жителей Западной Европы

    Перелыгин: украинские аферисты крадут деньги у жителей Западной Европы

    Фото: РИА «Новости»

    Телефонные аферисты из Украины начали красть деньги у жителей Западной Европы. Об этом РИА «Новости» рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин.

    В стране растет число колл-центров мошенников. О проблемах полиции с расследованием подобных преступлений пишут швейцарские СМИ. Также с похожими ситуациями столкнулись жители Литвы, Латвии и США.

    Что же касается россиян, количество афер снизилось благодаря действиям правоохранителей.

    «И как в этой ситуации действует преступность? Она ищет новые поляны. А кто новые поляны? Это Западная Европа, куда мошенники и кинулись», – подчеркнул Перелыгин.

    По словам генерал-майора ФСБ в отставке, «западникам надоели эти колл-центры».

    Недавно в МВД перечислили признаки перевода от мошенников.

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