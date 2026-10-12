Украинские аферисты нацелились на жителей Западной Европы
Перелыгин: украинские аферисты крадут деньги у жителей Западной Европы
Телефонные аферисты из Украины начали красть деньги у жителей Западной Европы. Об этом РИА «Новости» рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин.
В стране растет число колл-центров мошенников. О проблемах полиции с расследованием подобных преступлений пишут швейцарские СМИ. Также с похожими ситуациями столкнулись жители Литвы, Латвии и США.
Что же касается россиян, количество афер снизилось благодаря действиям правоохранителей.
«И как в этой ситуации действует преступность? Она ищет новые поляны. А кто новые поляны? Это Западная Европа, куда мошенники и кинулись», – подчеркнул Перелыгин.
По словам генерал-майора ФСБ в отставке, «западникам надоели эти колл-центры».
Недавно в МВД перечислили признаки перевода от мошенников.