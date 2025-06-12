Аэропорт в Ахмадабаде возобновил работу

Аэропорт в Ахмадабаде, где недавно разбился самолет, снова открыт. Власти тщательно проверяют безопасность полетов, сообщило Министерство гражданской авиации Индии.

«Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью», — сообщило ведомство в соцсети X.

Пассажирский самолет потерпел крушение в штате Гуджарат, недалеко от аэропорта Ахмадабада. Лайнер упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту находились 242 человека, включая двух пилотов и десять бортпроводников.

Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение сразу после взлета. На борту находились 242 человека. Экипаж сразу после взлета подал сигнал бедствия, через минуту борт исчез с радаров. Аэропорт возле места авиакатастрофы в Индии приостановил работу.

Лайнер мог рухнуть из-за столкновения с птицами. По другой версии — разбился из-за ошибки пилота.