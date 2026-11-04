«Влюбленные в искусство». Петербург примет юбилейный кинофестиваль о сохранении культурного наследия

С 11 по 14 ноября в Санкт-Петербурге пройдет X Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство», посвященный сохранению культурного наследия. В программу вошли 67 игровых и документальных фильмов из России и пяти зарубежных стран.

«Кино о наследии важно не только тем, что возвращает нас к прошлому. Оно помогает внимательнее посмотреть на настоящее — на людей, которые сохраняют традиции, и на то, что мы сами считаем достойным передать следующим поколениям», — отметил генеральный продюсер и автор фестиваля Илья Михайлов-Соболевский.

Среди участников юбилейной программы — авторы из Подмосковья. Валерия Трунева, родившаяся в Балашихе, представит короткометражную игровую картину «Заменитель». Ее герой — российский актер, застрявший в США с просроченной визой. В день церемонии вручения «Оскара» ему предстоит выступить в детском спектакле, но он мечтает попасть на красную дорожку.

На площадках кинофестиваля также покажут фильм «Один день юности» Ивана Юмашева. Это история выпускников Светы и Вани, которые пытаются сохранить память о последнем школьном дне.

Уроженка Коломны Ольга Лаптева представит документальную ленту «Наша песня живет и не старится» о песенной традиции Лешуконья и ее передаче молодому поколению.

Все показы фестиваля будут бесплатными, для посещения потребуется зарегистрироваться.

«Мы убеждены, что встреча с искусством не должна зависеть от возможности купить билет. Поэтому все показы фестиваля будут свободными: нам важно, чтобы зрители могли открыть для себя новое кино и поддержать разговор о культурном наследии», — подчеркнул автор.

Фестиваль пройдет на пяти городских площадках. Организаторы также запланировали специальный показ фильма «Сила воли» с участием исполнителя Алексея Воробьева, круглый стол в Заксобрании Санкт-Петербурга и показ фильмов цикла «Человек профессии».

Ранее режиссер фильма «Чудо-Юдо» Серик Бейсеу и актриса София Лопунова рассказали, что сняли один из эпизодов картины втайне от генерального продюсера.