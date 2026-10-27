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    «Юнона и Авось», кинохиты и всенародная любовь. В России вспоминают Николая Караченцова

    Актеру Николаю Караченцову 27 октября могло бы исполниться 82 года

    Сегодня исполняется 82 года со дня рождения советского и российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Зрители навсегда запомнили его по роли графа Резанова в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось», а также множеству фильмов и спектаклей с его участием.

    Караченцов проработал почти 40 лет в театре «Ленком». Также он снялся в десятках популярнейших советских фильмов, в том числе в «Старшем сыне», «Собаке на сене», «Белых росах», «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Приключениях Электроника».

    Голос актера стал одним из самых узнаваемых в советской эпохе — артист записал более 200 композиций, многие из которых прозвучали в кино.

    Творческая жизнь Караченцова оборвалась в 2005 году из-за ДТП. В результате аварии он получил травму головы и навсегда покинул сцену. Актер умер в 2018 году из-за рака — в канун его 74-летия в реанимации у него отказали почки.

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