Актриса Лопунова рассказала о тайных съемках сцены для фильма «Чудо-Юдо»

Режиссер картины «Чудо-Юдо» Серик Бейсеу и актриса София Лопунова сняли один из эпизодов фэнтези втайне от генерального продюсера. Об этом исполнительница главной роли рассказала в интервью «Леди Mail.ru» .

По словам Лопуновой, во время работы над фильмом сценарий постоянно менялся. Артистка предложила добавить несколько сцен, чтобы лучше раскрыть историю своей героини — волшебницы Отрады. Одну из этих задумок удалось реализовать без ведома руководства, и отснятый эпизод вошел в финальную версию картины.

Для Бейсеу эта лента стала дебютом в качестве постановщика полнометражного фэнтези, а для 21-летней Лопуновой — первой главной ролью в большом кино. В настоящее время актриса находится на съемках проекта в Корее.