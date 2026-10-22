Ученые определили самые страшные фильмы 2026 года

Участники проекта Science of Scare изучили реакцию зрителей и определили самые страшные фильмы 2026 года. Рейтинг возглавил «Полутон», сообщил Moneysupermarket .

В течение нескольких недель ученые занимались интеллектуальной оценкой страха. Она надевали на испытуемых пульсометры и усаживали перед экранами. Зрителям показывали новые англоязычные ужастики 2026 года.

По силе стрессовой реакции канадский фильм Иана Туасона «Полутон» оказался на вершине рейтинга. самый сильный внезапный испуг произошел со зрителями при просмотре американского хоррора «Обитель зла» Зака ​​Креггера. Страшнейшим фильмом всех времен признан «Зловещий» («Синистер») 2012 года, снятый Скоттом Дерриксоном.

Ранее Paramount Pictures получила права на съемки «Кошмара на улице Вязов» по оригинальному сценарию.