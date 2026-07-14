Paramount Pictures получила права на новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов»
Кинокомпания Paramount Pictures запустила работу над новым фильмом серии «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Студия получила права на экранизацию первоначального сценария у наследников режиссера Уэса Крейвена. К проекту присоединились вдова постановщика Ия Лабунка, его сын Джонатан и продюсер Марк Тоберофф.
Сюжет франшизы строится вокруг Фредди Крюгера — убийцы с обожженным лицом и лезвиями вместо пальцев. Он нападал на детей во время сна, а в некоторых историях выбирался из мира кошмаров в реальность.
Предыдущая часть серии вышла в 2010 году. Образ Фредди Крюгера в ней воплотил Джеки Эрл Хейли.
Российская молодежь в ходе опросов назвала Крюгера самым популярным персонажем фильмов ужасов. В тот же список вошли Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса и кукла Чаки из «Детских игр».
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, отметил, что канадский фильм ужасов «Полутон» смог напугать зрителей несмотря на скромный бюджет.