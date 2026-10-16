В Москве прошла премьера фильма о сербах — генералах войны 1812 года

В московском кинотеатре Октябрь с аншлагом прошла премьера документального фильма режиссера Анны Смолкиной «Под двуглавым орлом». Его посвятили генералам сербского происхождения — героям Отечественной войны с Наполеоном.

В центре картины — семь генералов русской армии Михаил Милорадович, Георгий Эммануэль, Петр Ивелич, Илья Дука, Николай Депрерадович, Иван Шевич и Николай Вуич. Их портреты можно увидеть в Военной галерее в Эрмитаже.

«Сложно было найти экспертов и в России, и в Сербии в самой, потому что в Сербии про наших прекрасных, блистательных семь генералов вообще практически ничего не известно» — поделилась Смолкина.

Проект поддержал знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица.

Ранее министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина рассказал, что российские фильмы и сериалы покорили жителей его страны.