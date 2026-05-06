Кинокритик BadComedian положительно оценил канадский фильм ужасов «Полутон»

Канадский фильм ужасов «Полутон» сумел напугать зрителей, несмотря на скромный бюджет. Об этом сообщил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью ИА НСН .

В российский прокат вышел фильм «Полутон», который относится к жанру хорроров. Картина не отличается высокими затратами на производство: действие происходит всего в нескольких комнатах, а основной упор делается на аудиоэффекты.

Такой подход Баженов оценил положительно.

«Мне он показался довольно жутким, хотя есть аудитория, которая не воспринимает такую подачу. Но мне нравится, что авторы умудряются кустарными методами нагнать жути и создать атмосферу», — добавил собеседник агентства.